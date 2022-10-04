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44 минуты назад

Опра Уинфри предстанет перед судом из-за скандального интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

Газета.Ru

Журналистку Опру Уинфри могут допросить в суде из-за скандального интервью с Меган Маркл и принцем Гарри. Об этом сообщает The Sun.

Опру Уинфри допросят в суде из-за интервью с Меган Маркл и принцем Гарри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Скандальное интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри, произвело большой резонанс не только в британской королевской семье. Сводная сестра герцогини Сассекской Саманта оказалась недовольна высказываниями родственницы и подала на нее в суд, обвинив в клевете и потребовав с нее компенсацию морального вреда в размере £60 тыс. Адвокаты Саманты уже заявили о наличии неопровержимых доказательств лживости Меган.

По данным The Sun, среди 19 свидетелей, которых планируют допросить под присягой, числится Опра Уинфри. Ожидается, что показания журналистки в суде могут спровоцировать серию новых королевских разоблачений.

Саманта также планирует привлечь принца Гарри, однако, по словам юристов, это маловероятно.

В конце июня Меган Маркл и принц Гарри встретились с Опрой Уинфри, после чего в прессе предположили, что герцог и герцогиня Сассекские дали журналистке еще одно интервью.

Общество,принц Гарри,
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