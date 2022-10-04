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30 минут назад

Путин призвал детских омбудсменов уделить особое внимание защите детей в Донбассе

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин призвал уполномоченных по правам ребенка уделять особое внимание защите жизни и здоровья детей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, вошедших с 30 сентября в состав РФ.

Путин призвал уделить особое внимание детям в четырех новых регионах РФ
Фото: риа новостириа новости

"Сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями. И, конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье", - подчеркнул глава государства в обращении к 19-му Всероссийскому съезду уполномоченных по правам ребенка.

Приветствие президента на мероприятии зачитала детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

Путин отметил, что по традиции на встрече предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с реализацией государственной политики в области охраны семьи, материнства и детства.

"От ее эффективности прямо зависит надежное обеспечение прав и законных интересов подрастающего поколения, создание условий для его всестороннего развития", - указал он.

Общество,Владимир Путин,
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