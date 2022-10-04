Путин призвал уделить особое внимание детям в четырех новых регионах РФ

"Сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями. И, конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье", - подчеркнул глава государства в обращении к 19-му Всероссийскому съезду уполномоченных по правам ребенка.