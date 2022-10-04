Принц Гарри и Меган Маркл ответили на семейный снимок Карла III

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл поделились совместными фотографиями после публикации семейного снимка короля Великобритании Карла III.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет монарха с королевой-консортом Камиллой, а также принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. В кадре отсутствовал младший сын короля с супругой.

Спустя сутки после публикации принц Гарри и Меган Маркл ответили на семейный снимок, на который они не попали. Пара поделилась своими фотографиями. Супруги позируют в элегантных нарядах: Меган отдала предпочтение красному костюму, Гарри — классическому.