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48 минут назад

Принц Гарри и Меган Маркл ответили совместными фото на семейный снимок Карла III

Слово и Дело

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл поделились совместными фотографиями после публикации семейного снимка короля Великобритании Карла III.

Принц Гарри и Меган Маркл ответили на семейный снимок Карла III
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет монарха с королевой-консортом Камиллой, а также принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. В кадре отсутствовал младший сын короля с супругой.

Спустя сутки после публикации принц Гарри и Меган Маркл ответили на семейный снимок, на который они не попали. Пара поделилась своими фотографиями. Супруги позируют в элегантных нарядах: Меган отдала предпочтение красному костюму, Гарри — классическому.

Некоторые пользователи, увидев снимок супружеской пары, сочли этот шаг неслучайным. Они допустили, что таким образом Гарри и Меган Маркл ответили на публикацию короля.

Общество,принц Гарри,Кейт Миддлтон,
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