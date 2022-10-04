Банк России выпустит монету, посвященную Зое Космодемьянской

Банк России во вторник, 4 октября, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Зоя Космодемьянская» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На лицевой стороне монеты традиционно расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «Российская Федерация», «Банк России», а также отмечен номинал «2 рубля».

Кроме того, на монете присутствует обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, а также проба сплава и товарный знак Московского монетного двора с массой драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали «Золотая Звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени. Внизу по окружности имеется рельефная надпись «Зоя Космодемьянская», сообщается на сайте Банка России.