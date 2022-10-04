Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы на Пхукет с 30 октября. Об этом рассказал во вторник корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

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По его словам, авиакомпания планирует совершать "по два рейса ежедневно по маршруту Москва - Пхукет".

"Разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено", - подчеркнул он.