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1 час назад

"Аэрофлот" планирует с 30 октября осуществлять по два рейса в день на Пхукет

ТАССиещё 1

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы на Пхукет с 30 октября. Об этом рассказал во вторник корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы на Пхукет
Фото: риа новостириа новости

По его словам, авиакомпания планирует совершать "по два рейса ежедневно по маршруту Москва - Пхукет".

"Разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено", - подчеркнул он.

Кроме того, "Аэрофлот" планирует возобновить с 30 октября полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю. Продажа билетов на предстоящие перелеты была запущена ранее.

Общество,Владимир Соснов,Аэрофлот,
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