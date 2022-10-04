Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы на Пхукет с 30 октября. Об этом рассказал во вторник корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.
По его словам, авиакомпания планирует совершать "по два рейса ежедневно по маршруту Москва - Пхукет".
"Разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено", - подчеркнул он.
Кроме того, "Аэрофлот" планирует возобновить с 30 октября полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю. Продажа билетов на предстоящие перелеты была запущена ранее.