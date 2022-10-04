H&M приступил к закрытию своих магазинов в РФ

Шведская компания H&M приступила к закрытию своих магазинов на территории России. Об этом стало известно во вторник, 4 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В тех точках, что еще продолжают работать, началась распродажа товара с разгруженных складов. Например, в магазине на Сходненской улице покупателям объявили, что он будет закрыт с завтрашнего дня. Однако флагман на Тверской пока продолжает работать.

При этом в московском торговом центре «Каширская плаза» магазин, согласно объявлению, «окончательно закрыт».

До этого сообщалось, что крупнейшая европейская розничная сеть по торговле одеждой H&M планирует закрыть примерно 20 магазинов до конца октября.

Уточнялось, что шведский ретейлер планирует прекратить работу в городах Сибири и на Дальнем Востоке. Параллельно представители H&M рассказывали об отказе от наименее рентабельных торговых точек сети в небольших городах центральной части страны.