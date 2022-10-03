Рогозин связал заявление Маска о Крыме с известной россиянкой

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о Крыме . Об этом Рогозин написал в своём Telegram-канале .

«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин.

Ранее в своих социальных сетях Илон Маск назвал Крым российским и выступил с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. «Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», – написал он.