Пропавший с телеэкранов Дмитрий Нагиев нашел новую работу

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев в последнее время почти не появляется на экранах телевизоров. Зрители могли видеть его лишь в КВН, где он провел одну игру и заменил Александра Маслякова.

Сейчас Нагиев активно занимается работой в театре. В ближайшее время поклонники увидят актера в спектакле «Кыся». Постановку покажут 23 ноября в Москве, а 3 декабря — в Петербурге, пишет Teleprogramma.