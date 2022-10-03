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49 минут назад

Пропавший с телеэкранов Дмитрий Нагиев строит карьеру в театре

Слово и Дело

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев в последнее время почти не появляется на экранах телевизоров. Зрители могли видеть его лишь в КВН, где он провел одну игру и заменил Александра Маслякова.

Пропавший с телеэкранов Дмитрий Нагиев нашел новую работу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас Нагиев активно занимается работой в театре. В ближайшее время поклонники увидят актера в спектакле «Кыся». Постановку покажут 23 ноября в Москве, а 3 декабря — в Петербурге, пишет Teleprogramma.

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Стоимость билета на спектакль составляет от 1,5 до 7 тысяч рублей. Для столичных зрителей постановку покажут в «Крокусе», а петербуржцы смогут насладиться ею в ДК Ленсовета.

Общество,Дмитрий Нагиев,Александр Масляков,
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