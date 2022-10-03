Дело Собчак о фейках: что говорят журналистка и юристы

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил представитель правоохранительных органов.

Он рассказал, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей», передает ТАСС.

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Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале сказал, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85 процентов бюджета». По данному делу в качестве свидетеля допросили телеведущую.

Телеведущая Ксения Собчак была вызвана на допрос по делу о распространении фейков о государственной власти. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране", – написала журналист.

По словам Собчак, у нее спрашивали о возможности специально задать вопрос режиссеру Виталию Манскому, на который "он даст заранее известный ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих".

По словам Собчак, вопросы для интервью не обсуждаются заранее, а ответы гостей публикуются без цензуры.

"Больше мне по поводу этого сказать нечего. Кроме горькой шутки о том, что и тут я не как все: пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру", – заключила она.

Телеведущая Ксения Собчак в беседе с РБК прокомментировала информацию о том, что полиция просит Следственный комитет завести против нее уголовное дело о фейках о власти.

Она заявила, что у нее пока статус свидетеля.

«Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?» — сказала Собчак.

Телеведущей Ксении Собчак может не грозить ответственность за распространение фейков о государственной власти. Такое предположение в разговоре со «Звездой» выразил адвокат Владислав Подшибякин.

«Если следственный орган не установит у Собчак какого-то умысла, договоренностей каких-то, то и ответственности у нее не будет. Она осуществляет свою журналистскую деятельность», - считает юрист.

По его словам, сейчас следователь именно и пытается установить какой-то злой умысел со стороны Ксении Собчак. Без него не может быть уголовного преследования.

«Следователь задает не странные вопросы. Следователь пытается установить наличие у нее умысла и является ли она соучастником», - говорит Владислав Подшибякин.

Правоохранители направили в Следственный комитет России материалы для возбуждения дела в отношении журналистки Ксении Собчак о распространении фейковой информации, передает ТАСС. Отмечается, что скандально известная теледива разместила на своих ресурсах интервью с режиссером Виталием Манским, который заявил, что на Московском международном кинофестивале якобы «воруется не менее 85 процентов бюджета». Позже дело о клевете было заведено в отношении гостя ведущей, по которому Собчак была допрошена как свидетель. Во время допроса она сообщила, что готова нести ответственность за размещение фейковой информации. Полиция усмотрела в ее действиях состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Какое наказание может грозить журналистке, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам юриста Юрия Никитина, инкриминируемая статья в отношении телеведущей может повлечь наказание в виде штрафных санкций или лишения свободы:

— Очень сложно делать прогноз, потому что сначала нужно, чтобы была доказана вина телеведущей. Если это будет сделано, то, согласно новой статье, которая ей инкриминируется, Собчак может грозить штраф в размере от 700 000 рублей до 1 500 000 рублей и лишение свободы на срок до трех лет.

В случае, если будет доказано, что заведомо ложная информация распространялась с использованием служебного положения, по мотивам вражды, с подделкой доказательств, из корысти или группой лиц, сумма штрафных санкций может достигать от трех до пяти миллионов рублей. Срок лишения свободы — от пяти до десяти лет.

Более жесткое наказание ждет теледиву в том случае, если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия для кого-то. В этом случае срок лишения свободы может достигнуть от 10 до 15 лет, уточнил Никитин.

Расследованием таких дел занимается Следственный комитет, добавил специалист.

В заключение спикер отметил, что для начала правоохранители должны доказать причастность Собчак к упомянутым противозаконным действиям.

Пока же дело телеведущей передано в прокуратуру, которая должна рассмотреть его и принять решение о возбуждении дела или отказе от него.

Состав преступления по делу журналистки Ксении Собчак, мягко говоря, не очевиден, диспозиция статьи подразумевает распространение заведомо ложной информации и только в этом случае может быть заведено уголовное дело, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

По его словам, в этом деле предстоит провести лингвистическую экспертизу, которая установит, в какой форме выражались недостоверные сведения. Жорин подчеркнул, что Собчак не могла верифицировать и проверить заведомо ложную информацию в ходе интервью.

Здесь значимым фактом будет лингвистическая экспертиза, которая должна будет установить, в какой форме выражены сведения — мнение, предположение, оценочное суждение. Однако и она не может установить, что информация была заведомо ложной, это должна быть совокупность обстоятельств. Со стороны Собчак, которая брала интервью, она уж точно не могла эту информацию верифицировать в ходе диалога, поскольку не обладает оперативно-разыскными функциями, она не могла ее проверить, — пояснил Жорин.

Он добавил, что в случае если Собчак уверена в достоверности излагаемой в интервью информации, то в ее действиях вообще нет никакого состава преступления.