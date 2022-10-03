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20 минут назад

Первого замглавы ВГА Херсонской области Алексея Катериничева похоронили

ТАСС

Церемония прощания и похороны погибшего в Херсоне первого замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Героя России Алексея Катериничева прошли в понедельник в Калининградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России. Похоронили Катериничева на военно-мемориальном кладбище в поселке Медведевка в Гурьевском городском округе.

Первого замглавы ВГА Херсонской области Алексея Катериничева похоронили
Фото: риа новостириа новости

"Похоронили Алексея Катериничева с отданием воинских почестей на военно-мемориальном кладбище в поселке Медведевка под Калининградом", - сказал представитель ведомства.

В понедельник в первой половине дня в кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде состоялось прощание с Катериничевым.

Алексей Катериничев погиб 30 сентября в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он проработал на посту первого замглавы ВГА Херсонской области полтора месяца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту его гибели. 1 октября президент РФ Владимир Путин за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоил полковнику Катериничеву звание Героя России посмертно.

С 2021 года Катериничев работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ. Принимал участие в операции по подъему вертолета Ка-32 МЧС из Балтийского моря, обезвреживал на Балтике взрывоопасные предметы. Во время службы в ФСБ России он спасал детей во время штурма захваченной террористами школы в Беслане. Является кавалером трех орденов Мужества.

Общество,Иисус Христос,Владимир Путин,МЧС России,Следственный комитет,ФСБ,
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