Первого замглавы ВГА Херсонской области Алексея Катериничева похоронили

Церемония прощания и похороны погибшего в Херсоне первого замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Героя России Алексея Катериничева прошли в понедельник в Калининградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России. Похоронили Катериничева на военно-мемориальном кладбище в поселке Медведевка в Гурьевском городском округе.

Фото: риа новости риа новости

"Похоронили Алексея Катериничева с отданием воинских почестей на военно-мемориальном кладбище в поселке Медведевка под Калининградом", - сказал представитель ведомства.

В понедельник в первой половине дня в кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде состоялось прощание с Катериничевым.

Алексей Катериничев погиб 30 сентября в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он проработал на посту первого замглавы ВГА Херсонской области полтора месяца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту его гибели. 1 октября президент РФ Владимир Путин за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоил полковнику Катериничеву звание Героя России посмертно.