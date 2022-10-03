Срок годности вакцины "Спутник V" увеличен до 18 месяцев

В обновленной инструкции к препарату "Спутник V" утверждается, что срок годности вакцины от коронавируса был увеличен до 18 месяцев по каждому из двух компонентов. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "ГЕНЕРИУМ", Россия: Компонент I – 18 месяцев, Компонент II – 18 месяцев", — говорится в публикации.

Ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон". Отмечается, что новый вариант вакцины от COVID-19 создан с учетом особенностей штаммов "дельта" и "омикрон".

Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте Омикрона BA5, но отсутствует в варианте ВА1.