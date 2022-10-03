Срок годности вакцины "Спутник V" увеличен до 18 месяцев

В обновленной инструкции к препарату "Спутник V" утверждается, что срок годности вакцины от коронавируса был увеличен до 18 месяцев по каждому из двух компонентов. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "ГЕНЕРИУМ", Россия: Компонент I – 18 месяцев, Компонент II – 18 месяцев", — говорится в публикации.
Ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон". Отмечается, что новый вариант вакцины от COVID-19 создан с учетом особенностей штаммов "дельта" и "омикрон".
Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте Омикрона BA5, но отсутствует в варианте ВА1.
До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус, выступая на 72-й сессии Регионального комитета организации для стран Африки, призвал все государства-члены ВОЗ вакцинировать всех работников здравоохранения и людей в возрасте старше 60 лет.