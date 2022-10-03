Адвокат раскрыл главный подвох в деле Собчак

Состав преступления по делу журналистки Ксении Собчак, мягко говоря, не очевиден, диспозиция статьи подразумевает распространение заведомо ложной информации и только в этом случае может быть заведено уголовное дело, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин.
По его словам, в этом деле предстоит провести лингвистическую экспертизу, которая установит, в какой форме выражались недостоверные сведения. Жорин подчеркнул, что Собчак не могла верифицировать и проверить заведомо ложную информацию в ходе интервью.
Здесь значимым фактом будет лингвистическая экспертиза, которая должна будет установить, в какой форме выражены сведения — мнение, предположение, оценочное суждение. Однако и она не может установить, что информация была заведомо ложной, это должна быть совокупность обстоятельств. Со стороны Собчак, которая брала интервью, она уж точно не могла эту информацию верифицировать в ходе диалога, поскольку не обладает оперативно-разыскными функциями, она не могла ее проверить, — пояснил Жорин.
Он добавил, что в случае если Собчак уверена в достоверности излагаемой в интервью информации, то в ее действиях вообще нет никакого состава преступления.
Здесь все зависит от тех показаний, объяснений, которые будут давать граждане в ходе проверки. Я нисколько не сомневаюсь, что у Ксении Анатольевны более чем компетентные юристы, которые подскажут ей, как действовать в данных обстоятельствах, — подытожил Жорин.
Ранее уголовное дело о клевете было возбуждено в отношении режиссера Виталия Манского. Он рассказал в интервью Собчак на ее YouTube-канале, что на Московском международном кинофестивале «воруется не менее 85% бюджета». Собчак была допрошена по этому делу в качестве свидетеля. Сообщалось, что дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий. Представление о возбуждении уголовного дела направлено в ГСУ СК по Москве.