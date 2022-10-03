Пушилин учредил медаль "За храбрость"

Глава ДНР Денис Пушилин своим указом учредил медаль "За храбрость". Награда будет вручаться за проявленную самоотверженность, в том числе в боевых действиях, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте главы республики.

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"Учредить государственную награду - медаль "За храбрость", - говорится в

"Медалью "За храбрость" награждаются лица, проявившие храбрость и самоотверженность при ведении боевых действий, обеспечении государственной безопасности и защите государственной границы ДНР, обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка, исполнении наказаний, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни", - указано в положении о медали.