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1 час назад

Пушилин учредил медаль "За храбрость"

ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин своим указом учредил медаль "За храбрость". Награда будет вручаться за проявленную самоотверженность, в том числе в боевых действиях, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте главы республики.

Пушилин учредил медаль "За храбрость"
Фото: риа новостириа новости

"Учредить государственную награду - медаль "За храбрость", - говорится в

"Медалью "За храбрость" награждаются лица, проявившие храбрость и самоотверженность при ведении боевых действий, обеспечении государственной безопасности и защите государственной границы ДНР, обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка, исполнении наказаний, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни", - указано в положении о медали.

Медаль имеет четыре степени. Уточняется, что награда предназначена, в частности, для сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, работников органов прокуратуры, сотрудников МЧС и госслужбы исполнения наказаний Минюста ДНР. Однако медалью также могут награждаться жители республики, иностранные граждане и лица без гражданства "за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни".

Общество,Денис Пушилин,
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