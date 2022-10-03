Определены границы новых регионов России

Определены границы четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится принятых в понедельник, 3 октября, Государственной Думой конституционных законах о принятии этих территорий в состав страны, трансляция заседания нижней палаты парламента доступна на Rutube.

Согласно документам, ДНР, ЛНР и Запорожская область входит в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, в которых проходил референдум.

Ранее 3 октября Государственная Дума ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Все четыре документа депутаты одобрили единогласно.