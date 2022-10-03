Стало известно, какое наказание может понести Собчак за распространение фейков

Правоохранители направили в Следственный комитет России материалы для возбуждения дела в отношении журналистки Ксении Собчак о распространении фейковой информации, передает ТАСС. Отмечается, что скандально известная теледива разместила на своих ресурсах интервью с режиссером Виталием Манским, который заявил, что на Московском международном кинофестивале якобы «воруется не менее 85 процентов бюджета». Позже дело о клевете было заведено в отношении гостя ведущей, по которому Собчак была допрошена как свидетель. Во время допроса она сообщила, что готова нести ответственность за размещение фейковой информации. Полиция усмотрела в ее действиях состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Какое наказание может грозить журналистке, выясняла «Вечерняя Москва».
По словам юриста Юрия Никитина, инкриминируемая статья в отношении телеведущей может повлечь наказание в виде штрафных санкций или лишения свободы:
— Очень сложно делать прогноз, потому что сначала нужно, чтобы была доказана вина телеведущей. Если это будет сделано, то, согласно новой статье, которая ей инкриминируется, Собчак может грозить штраф в размере от 700 000 рублей до 1 500 000 рублей и лишение свободы на срок до трех лет.
В случае, если будет доказано, что заведомо ложная информация распространялась с использованием служебного положения, по мотивам вражды, с подделкой доказательств, из корысти или группой лиц, сумма штрафных санкций может достигать от трех до пяти миллионов рублей. Срок лишения свободы — от пяти до десяти лет.
Более жесткое наказание ждет теледиву в том случае, если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия для кого-то. В этом случае срок лишения свободы может достигнуть от 10 до 15 лет, уточнил Никитин.
Расследованием таких дел занимается Следственный комитет, добавил специалист.
В заключение спикер отметил, что для начала правоохранители должны доказать причастность Собчак к упомянутым противозаконным действиям.
Пока же дело телеведущей передано в прокуратуру, которая должна рассмотреть его и принять решение о возбуждении дела или отказе от него.