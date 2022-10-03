Стало известно, какое наказание может понести Собчак за распространение фейков

Правоохранители направили в Следственный комитет России материалы для возбуждения дела в отношении журналистки Ксении Собчак о распространении фейковой информации, передает ТАСС. Отмечается, что скандально известная теледива разместила на своих ресурсах интервью с режиссером Виталием Манским, который заявил, что на Московском международном кинофестивале якобы «воруется не менее 85 процентов бюджета». Позже дело о клевете было заведено в отношении гостя ведущей, по которому Собчак была допрошена как свидетель. Во время допроса она сообщила, что готова нести ответственность за размещение фейковой информации. Полиция усмотрела в ее действиях состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Какое наказание может грозить журналистке, выясняла «Вечерняя Москва».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам юриста Юрия Никитина, инкриминируемая статья в отношении телеведущей может повлечь наказание в виде штрафных санкций или лишения свободы:

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— Очень сложно делать прогноз, потому что сначала нужно, чтобы была доказана вина телеведущей. Если это будет сделано, то, согласно новой статье, которая ей инкриминируется, Собчак может грозить штраф в размере от 700 000 рублей до 1 500 000 рублей и лишение свободы на срок до трех лет.

В случае, если будет доказано, что заведомо ложная информация распространялась с использованием служебного положения, по мотивам вражды, с подделкой доказательств, из корысти или группой лиц, сумма штрафных санкций может достигать от трех до пяти миллионов рублей. Срок лишения свободы — от пяти до десяти лет.

Более жесткое наказание ждет теледиву в том случае, если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия для кого-то. В этом случае срок лишения свободы может достигнуть от 10 до 15 лет, уточнил Никитин.

Расследованием таких дел занимается Следственный комитет, добавил специалист.

В заключение спикер отметил, что для начала правоохранители должны доказать причастность Собчак к упомянутым противозаконным действиям.