Прокуратура заявила о гибели более миллиона человек при блокаде Ленинграда

В блокаду Ленинграда погибло более миллиона человек, что больше официальной статистики в полтора-два раза. Об этом заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник во время первого заседания суда по делу о признании блокады геноцидом советского народа, передает РИА Новости.