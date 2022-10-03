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11 минут назад

Пропавший в Сочи певец Легостаев найден живым

Никита Бородкин

Лидер группы «Dельта» Константин Легостаев, ранее пропавший в Сочи, найден живым. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, сейчас он опрашивается следователями.

Пропавший в Сочи певец Легостаев найден
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня днем местные жители увидели считавшегося пропавшим мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы», — заявили в ведомстве.

Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают, где музыкант находился все это время. Отмечается, что по окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что о пропаже Легостаева заявили коллеги исполнителя, вместе с которыми он приехал в Сочи для съемок нового клипа. По их словам. 2 октября в 16:50 мск он пошел искупаться в море, но не вернулся на берег. 3 октября следователи начали проверку по факту происшествия.

Общество,Константин Легостаев,Следственный комитет,
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