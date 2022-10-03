Названо число россиян, получивших ВНЖ в Грузии

Грузинский Минюст с февраля по сентябрь удовлетворил просьбы о получении вида на жительство в республике от более чем 2 тыс. россиян, передает ТАСС.

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По имеющимся данным, заявку на получение ВНЖ в Грузии подали более 3,2 тыс. россиян. 708 гражданам в этом было отказано, 89 заявок находятся на стадии рассмотрения.

Как отметили в ведомстве, с февраля по сентябрь недвижимость в республике купили более 33 тыс. граждан РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения на Украине военной спецоперации в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.