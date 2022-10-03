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30 минут назад

Более 2 тыс. россиян получили ВНЖ в Грузии с февраля по сентябрь

Газета.Ruиещё 1

Грузинский Минюст с февраля по сентябрь удовлетворил просьбы о получении вида на жительство в республике от более чем 2 тыс. россиян, передает ТАСС.

Названо число россиян, получивших ВНЖ в Грузии
Фото: риа новостириа новости

По имеющимся данным, заявку на получение ВНЖ в Грузии подали более 3,2 тыс. россиян. 708 гражданам в этом было отказано, 89 заявок находятся на стадии рассмотрения.

Как отметили в ведомстве, с февраля по сентябрь недвижимость в республике купили более 33 тыс. граждан РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения на Украине военной спецоперации в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Власти Грузии сообщили о приехавших в страну 50 тыс. россиян

Согласно данным грузинской Национальной администрации туризма, в январе — августе этого года граждане РФ совершили более 617 тыс. туристических поездок в республику. Это почти в шесть раз превышает аналогичный показатель, зафиксированный годом ранее. Россия находится на первом месте среди стран, откуда чаще всего приезжают туристы в Грузию.

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