Путин подписал указ об увеличении штата прокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности штата прокуратуры России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Штатная численность органов прокуратуры увеличена до 51 410 единиц, в том числе органов военной прокуратуры — до 3 201 единицы (из них 2 162 военнослужащих, 1 039 человек — гражданский персонал).

До этого штатная численность прокуратуры составляла 51 263 единицы, в том числе органов военной прокуратуры — 3 110 единиц (из них 2 071 военнослужащий, гражданского персонала — 1 039 человек).

Таким образом, общая численность прокуратуры увеличится на 147 человек, военных прокуроров — на 91.