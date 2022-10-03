В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
34 минуты назад

Президент Путин подписал указ об увеличении штата прокуратуры

иещё 1

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности штата прокуратуры России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ об увеличении штата прокуратуры
Фото: риа новостириа новости

Штатная численность органов прокуратуры увеличена до 51 410 единиц, в том числе органов военной прокуратуры — до 3 201 единицы (из них 2 162 военнослужащих, 1 039 человек — гражданский персонал).

До этого штатная численность прокуратуры составляла 51 263 единицы, в том числе органов военной прокуратуры — 3 110 единиц (из них 2 071 военнослужащий, гражданского персонала — 1 039 человек).

Таким образом, общая численность прокуратуры увеличится на 147 человек, военных прокуроров — на 91.

В августе этого года Путин подписал указ об увеличении числа военнослужащих Вооруженных сил РФ на 137 тыс. единиц, до 2 039 758 единиц.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители