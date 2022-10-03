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28 минут назад

Песков ответил на жалобу Полунина на то, что ему не дали выступить в Кремле

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на жалобу танцовщика Сергея Полунина на то, что ему якобы не дали выступить в Кремле.

Песков заявил, что не знает деталей несостоявшегося выступления Полунина
Фото: риа новостириа новости

По словам Пескова, в Кремле не владеют полной информацией об инциденте.

«Я слышал, что были какие-то новости на этот счет. Но просто мы не занимались организацией этого концерта, поэтому я не знаю — кому дали, кому не дали выступать. Ничего не могу вам сказать», — сказал он.

Известно, что Полунин хотел выступить на концерте в честь присоединения новых субъектов в состав РФ.

«Артиста вышвырнули с концерта, сказав, что концепция поменялась. Вы тупые люди, и нужно таким людям давать втык. Важно разбираться, почему такая подстава, президенту России. Тупость будут видеть изначально и убирать таких людей», — писал он в личном блоге.

Ранее Полунин пожаловался на угрозы после скандала в Узбекистане, когда у организаторов его выступления там возникли претензии к выбору артистом песни для одного из номеров шоу.

Общество,Сергей Полунин,Дмитрий Песков,
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