Песков заявил, что не знает деталей несостоявшегося выступления Полунина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на жалобу танцовщика Сергея Полунина на то, что ему якобы не дали выступить в Кремле.
По словам Пескова, в Кремле не владеют полной информацией об инциденте.
«Я слышал, что были какие-то новости на этот счет. Но просто мы не занимались организацией этого концерта, поэтому я не знаю — кому дали, кому не дали выступать. Ничего не могу вам сказать», — сказал он.
Известно, что Полунин хотел выступить на концерте в честь присоединения новых субъектов в состав РФ.
«Артиста вышвырнули с концерта, сказав, что концепция поменялась. Вы тупые люди, и нужно таким людям давать втык. Важно разбираться, почему такая подстава, президенту России. Тупость будут видеть изначально и убирать таких людей», — писал он в личном блоге.
Ранее Полунин пожаловался на угрозы после скандала в Узбекистане, когда у организаторов его выступления там возникли претензии к выбору артистом песни для одного из номеров шоу.