Собчак прокомментировала возможное дело за фейки о власти

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что полиция обратилась в Следственный комитет России с просьбой завести против нее уголовное дело о фейках о власти. Как сообщает РБК, телеведущая отметила, что пока у нее лишь статус свидетеля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?» — заявила Собчак.

При этом в своем Telegram-канале она отметила, что расценивает возможное возбуждение дела как «очередной пример давления на журналистское сообщество», а также попытку «отомстить» за позицию касательно происходящего в России.

Напомним, что причиной возможного уголовного дела стало заявление режиссера Виталия Манского в интервью Собчак — он заявил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) «воруется» не менее 85% бюджета. Полиция возбудила в отношении Манского уголовное дело о клевете, а позднее его объявили в розыск.