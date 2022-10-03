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39 минут назад

Собчак прокомментировала возможное дело за фейки о власти

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что полиция обратилась в Следственный комитет России с просьбой завести против нее уголовное дело о фейках о власти. Как сообщает РБК, телеведущая отметила, что пока у нее лишь статус свидетеля.

Собчак прокомментировала возможное дело за фейки о власти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?» — заявила Собчак.

При этом в своем Telegram-канале она отметила, что расценивает возможное возбуждение дела как «очередной пример давления на журналистское сообщество», а также попытку «отомстить» за позицию касательно происходящего в России.

Напомним, что причиной возможного уголовного дела стало заявление режиссера Виталия Манского в интервью Собчак — он заявил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) «воруется» не менее 85% бюджета. Полиция возбудила в отношении Манского уголовное дело о клевете, а позднее его объявили в розыск.

По информации источника ТАСС, когда Собчак опросили по делу Манского как свидетеля, она заявила, что готова сама ответить за произошедшее, заявив, что у выпущенного материала нет редакторов, а у опубликовавшего видео ресурса нет администраторов. По этой причине органы дознания усмотрели в действиях журналистки нарушение ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»).

Общество,Виталий Манский,Ксения Собчак,Следственный комитет,
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