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22 минуты назад

Певец Легостаев пропал в Сочи

Никита Бородкин

Певец Константин Легостаев пропал в Сочи. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник из окружения артиста, 2 октября в 16:50 мск он пошел искупаться в море, но не вернулся на берег.

Певец Легостаев пропал в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коллеги 46-летнего мужчины обратились в экстренные службы, которые на данный момент продолжают поиски Легостаева. Известно, что в город-курорт он приехал вместе со своей командой для съемок нового клипа.

Напомним, что 46-летний Константин Легостаев стал известен российской публике после участия в конкурсе «Фабрика звезд». В последние годы он записывал саундтреки к фильмам, в том числе к картинам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен», а также писал песни для известных эстрадных исполнителей.

Общество,Константин Легостаев,
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