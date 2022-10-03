Певец Легостаев пропал в Сочи

Певец Константин Легостаев пропал в Сочи. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник из окружения артиста, 2 октября в 16:50 мск он пошел искупаться в море, но не вернулся на берег.

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Коллеги 46-летнего мужчины обратились в экстренные службы, которые на данный момент продолжают поиски Легостаева. Известно, что в город-курорт он приехал вместе со своей командой для съемок нового клипа.