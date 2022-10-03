Певец Легостаев пропал в Сочи

Певец Константин Легостаев пропал в Сочи. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник из окружения артиста, 2 октября в 16:50 мск он пошел искупаться в море, но не вернулся на берег.
Коллеги 46-летнего мужчины обратились в экстренные службы, которые на данный момент продолжают поиски Легостаева. Известно, что в город-курорт он приехал вместе со своей командой для съемок нового клипа.
Напомним, что 46-летний Константин Легостаев стал известен российской публике после участия в конкурсе «Фабрика звезд». В последние годы он записывал саундтреки к фильмам, в том числе к картинам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен», а также писал песни для известных эстрадных исполнителей.