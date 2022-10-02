Попова: в РФ наблюдается интенсивное снижение заболеваемости COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ТАСС, что заболеваемость COVID-19 в России интенсивно снижается вторую неделю подряд. "COVID-19 в этом сезоне - вот сейчас, осенью - ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы. После летнего подъема он активизировался как респираторные вирусы - после 7-10 сентября, как, собственно, мы и ожидали", - отметила она.