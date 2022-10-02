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33 минуты назад

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 в России снижается вторую неделю подряд

Газета.Ruиещё 4

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ТАСС, что заболеваемость COVID-19 в России интенсивно снижается вторую неделю подряд. "COVID-19 в этом сезоне - вот сейчас, осенью - ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы. После летнего подъема он активизировался как респираторные вирусы - после 7-10 сентября, как, собственно, мы и ожидали", - отметила она.

Попова: в РФ наблюдается интенсивное снижение заболеваемости COVID
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Попова указала, что наблюдается снижение не только заболеваемости COVID-19, но и других респираторных инфекций. Руководитель Роспотребнадзора также выразила надежду, что коронавирус не получит новых мутаций и вариантов.

"Вместе с тем, учитывая, что у нас грядет подъем гриппа, нужно успеть привиться от гриппа. в местах массового скопления [людей] рекомендуется носить маску. Меры профилактики известны, главное - ими не пренебрегать", - резюмировала она.

Накануне в России выявили 33 186 новых случаев COVID-19 в России.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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