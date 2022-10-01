Россиянам раскрыли уловки кассиров-обманщиков

Стало известно, как кассиры могут обманывать покупателей в магазинах. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, передает «Прайм».

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Эксперт поведала, что обмануть покупателя можно при помощи акции «1+1», двойного сканирования товара, а также ввода вручную штрих-кода от другого товара.

Кроме того, иногда стоимость товара на ценнике и в чеке различается.

Можно обмануть, подменив карту лояльности. В итоге бонусы начислятся на карту другого покупателя (или кассира), а покупатель останется без баллов.

По словам Лебединской, бывает ситуация, когда кассир утверждает, что оплата не прошла и вынуждает клиента оплатить повторно. Если это небольшая покупка, то ее можно не заметить.

В таких случаях надо обратиться в банк, где проверят покупку. Деньги будут списаны со счета продавца и переведены покупателю.