Азиатская страна готова выдавать ВНЖ всем желающим россиянам

"Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны. В случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории", - заключил Н. Ууганбаяр.