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35 минут назад

Монголия готова выдавать ВНЖ всем желающим россиянам

ТАССиещё 1

Власти Монголии готовы выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России. Об этом в пятницу заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр, сообщает информационный портал centralasia.media.

Азиатская страна готова выдавать ВНЖ всем желающим россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации", - подтвердил представитель иммиграционного агентства.

"Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны. В случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории", - заключил Н. Ууганбаяр.

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