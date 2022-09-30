Азиатская страна готова выдавать ВНЖ всем желающим россиянам

Власти Монголии готовы выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России. Об этом в пятницу заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр, сообщает информационный портал centralasia.media.
"Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации", - подтвердил представитель иммиграционного агентства.
"Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны. В случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории", - заключил Н. Ууганбаяр.