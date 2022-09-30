Трансляцию обращения Путина посмотрело рекордное количество человек

Онлайн-трансляцию обращения президента России Владимира Путина 30 сентября посмотрели свыше 11,6 миллионов жителей страны.

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Такого охвата удалось добиться благодаря показу выступления лидера РФ на уличных экранах в разных городах, сообщает пресс-служба медиахолдинга MAER.

В частности, такие трансляции велись в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Волгограде, Тюмени и Сочи.

В столице следить за обращением Путина можно было на цифровых экранах на Кутузовском и Ленинском проспектах, на Рублево-Успенском, Ленинградском, Варшавском и Волгоградском шоссе.