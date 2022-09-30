В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Трансляцию обращения Путина посмотрело рекордное количество человек

Елена Прошина

Онлайн-трансляцию обращения президента России Владимира Путина 30 сентября посмотрели свыше 11,6 миллионов жителей страны.

Трансляцию обращения Путина посмотрело рекордное количество человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такого охвата удалось добиться благодаря показу выступления лидера РФ на уличных экранах в разных городах, сообщает пресс-служба медиахолдинга MAER.

Выступление Путина на церемонии по итогам референдумов. Видео

В частности, такие трансляции велись в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Волгограде, Тюмени и Сочи.

В столице следить за обращением Путина можно было на цифровых экранах на Кутузовском и Ленинском проспектах, на Рублево-Успенском, Ленинградском, Варшавском и Волгоградском шоссе.

Трансляцию обращения Путина вели несколько часов. За это время ее посмотрели свыше 11,6 миллионов россиян, отметили в MAER.

Общество,Владимир Путин,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители