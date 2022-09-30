На могиле Владимира Меньшова появился памятник

«Событие, о котором с утра обещала сообщить попозже. Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем [кладбище]», — написала Меньшова.

Она уточнила, что для ее семьи открытие памятника стало «важным делом, важным днем и большим событием».

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля 2021 года. Супруга режиссера тогда тоже лежала в больнице, но она смогла справиться с инфекцией. Народного артиста РСФСР похоронили на Новодевичьем кладбище 9 июля — Алентову выписали из больницы за день до этого события.