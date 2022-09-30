В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

На могиле Владимира Меньшова появился памятник

Газета.Ruиещё 2

Телеведущая Юлия Меньшова сообщила в своем Telegram-канале, что на могиле ее отца, актера Владимира Меньшова появился памятник.

На могиле Владимира Меньшова появился памятник
Фото: Телеграм-канал «ЮЛИЯ МЕНЬШОВА»Телеграм-канал «ЮЛИЯ МЕНЬШОВА»

«Событие, о котором с утра обещала сообщить попозже. Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем [кладбище]», — написала Меньшова.

Она уточнила, что для ее семьи открытие памятника стало «важным делом, важным днем и большим событием».

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля 2021 года. Супруга режиссера тогда тоже лежала в больнице, но она смогла справиться с инфекцией. Народного артиста РСФСР похоронили на Новодевичьем кладбище 9 июля — Алентову выписали из больницы за день до этого события.

Общество,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители