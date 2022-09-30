Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации

Частичная мобилизация может быть завершена только по решению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил правительственный портал «Объясняем.рф».

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Один из пользователей ресурса спросил, может ли проходить призыв в рамках частичной мобилизации, если глава региона сообщил о ее завершении.

«Мобилизация завершается только по решению президента России», — ответили на портале.