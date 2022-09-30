В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
57 минут назад

Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации

Елена Прошина

Частичная мобилизация может быть завершена только по решению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил правительственный портал «Объясняем.рф».

Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из пользователей ресурса спросил, может ли проходить призыв в рамках частичной мобилизации, если глава региона сообщил о ее завершении.

Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации

«Мобилизация завершается только по решению президента России», — ответили на портале.

Также в «Объясняем.рф» отметили, что в период частичной мобилизации все контракты с истекающим сроком действия автоматически продляются. Основаниями для увольнения могут быть только достижение предельного возраста, состояние здоровья или тюремное заключение.

Общество,Украина,Владимир Путин,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители