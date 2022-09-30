Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации

Частичная мобилизация может быть завершена только по решению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил правительственный портал «Объясняем.рф».
Один из пользователей ресурса спросил, может ли проходить призыв в рамках частичной мобилизации, если глава региона сообщил о ее завершении.
«Мобилизация завершается только по решению президента России», — ответили на портале.
Также в «Объясняем.рф» отметили, что в период частичной мобилизации все контракты с истекающим сроком действия автоматически продляются. Основаниями для увольнения могут быть только достижение предельного возраста, состояние здоровья или тюремное заключение.