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35 минут назад

Петербург выполнил задание по мобилизации на 30%

ТАСС

Около 30% от количества граждан, подлежащих мобилизации в Санкт-Петербурге, призвано в Вооруженные силы России к 30 сентября. Об этом сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции ТАСС заместитель военного комиссара города Ильфат Абзалов.

Петербург выполнил задание по мобилизации на 30%
Фото: риа новостириа новости

"Информация [о количестве мобилизованных граждан] носит, конечно, закрытый характер. Но на сегодняшний день призвано около 30% от установленного задания", - сказал Абзалов.

Ранее Абзалов сообщил, что повестки в рамках частичной мобилизации получили более 8 тыс. жителей Петербурга. Заместитель военного комиссара уточнил, что речь идет в том числе о тех случаях, когда гражданам сообщалось о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных воинского учета.

"Большинство из них [получающих повестки граждан] по прибытии уточняет персональные данные и возвращается домой", - сказал Абзалов.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Общество,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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