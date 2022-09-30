Петербург выполнил задание по мобилизации на 30%

Около 30% от количества граждан, подлежащих мобилизации в Санкт-Петербурге, призвано в Вооруженные силы России к 30 сентября. Об этом сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции ТАСС заместитель военного комиссара города Ильфат Абзалов.

Фото: риа новости риа новости

"Информация [о количестве мобилизованных граждан] носит, конечно, закрытый характер. Но на сегодняшний день призвано около 30% от установленного задания", - сказал Абзалов.

Ранее Абзалов сообщил, что повестки в рамках частичной мобилизации получили более 8 тыс. жителей Петербурга. Заместитель военного комиссара уточнил, что речь идет в том числе о тех случаях, когда гражданам сообщалось о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных воинского учета.

"Большинство из них [получающих повестки граждан] по прибытии уточняет персональные данные и возвращается домой", - сказал Абзалов.