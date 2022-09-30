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1 час назад

Полунин пожаловался на угрозы после скандала в Узбекистане

Никита Бородкин

Танцовщик Сергей Полунин в соцсетях пожаловался на угрозы после скандала в столице Узбекистана Ташкенте. Как сообщает StarHit, вопросы к нему у организаторов появились после того, как Полунин использовал в шоу трек певца SHAMAN «Встанем» вместо заявленной композиции Take Me To Church ирландского певца Hozier.

Полунин пожаловался на угрозы после скандала в Узбекистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инцидент произошел вчера в Ташкенте после того, как я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова», — объяснил танцовщик.

По словам Полунина, после начала выступления сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана начали кричать и требовать выключить песню, а также якобы решили не платить танцовщикам суточные. Артист уверяет, что использование песни в мероприятии было согласовано.

Полунин обратился за помощью в посольство России в Узбекистане, тогда как организаторы собираются судиться. Он отметил, что «позитивных сдвигов» пока не произошло, а из фонда уволили людей. Сейчас ему поступают угрозы, однако Полунин предложил посмотреть, «как подобные действия в отношении русского артиста» повлияют на узбекскую организацию.

Общество,Сергей Полунин,
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