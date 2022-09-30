Полунин пожаловался на угрозы после скандала в Узбекистане

Танцовщик Сергей Полунин в соцсетях пожаловался на угрозы после скандала в столице Узбекистана Ташкенте. Как сообщает StarHit, вопросы к нему у организаторов появились после того, как Полунин использовал в шоу трек певца SHAMAN «Встанем» вместо заявленной композиции Take Me To Church ирландского певца Hozier.

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«Инцидент произошел вчера в Ташкенте после того, как я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова», — объяснил танцовщик.

По словам Полунина, после начала выступления сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана начали кричать и требовать выключить песню, а также якобы решили не платить танцовщикам суточные. Артист уверяет, что использование песни в мероприятии было согласовано.