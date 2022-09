Полунин пожаловался на угрозы после скандала в Узбекистане

Танцовщик Сергей Полунин в соцсетях пожаловался на угрозы после скандала в столице Узбекистана Ташкенте. Как сообщает StarHit, вопросы к нему у организаторов появились после того, как Полунин использовал в шоу трек певца SHAMAN «Встанем» вместо заявленной композиции Take Me To Church ирландского певца Hozier.