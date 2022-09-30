Меган Маркл шантажировала принца в начале их романа

Американская актриса Меган Маркл в 2016 году начала встречаться с принцем Гарри. Однако начало совместной жизни пары было не особо радужным — Маркл часто шантажировала Гарри.

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— Она предупреждала: «Если ты не сделаешь официальное заявление, подтверждающее, что я твоя девушка, я с тобой расстанусь». Гарри был в панике, — рассказал источник DailyMail.

По словам королевского обозревателя Валентайна Лоу, после этого принц попросил секретаря по связям с общественностью Кенсингтонского дворца опубликовать заявление о том, что Маркл — его возлюбленная.

Также он отметил, что первое время актриса доводила до истерики помощниц, которые впоследствии увольнялись, а также требовала оплаты за публичные выходы в свет.