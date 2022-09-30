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1 час назад

Мишустин поздравил с 95-летием актера Юрия Каюрова

Газета.Ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 95-летием народного артиста РСФСР Юрия Каюрова. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.

Мишустин поздравил с 95-летием актера Юрия Каюрова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишустин отметил талант и мастерство перевоплощения Каюрова.

«Многие годы уникальный талант, индивидуальность, мастерство импровизации позволяют вам виртуозно перевоплощаться в героев пьес Чехова, Островского, Горького. А также создавать яркие образы в кино. Ваши работы по праву признаны шедеврами драматического и кинематографического искусства», — написал премьер.

Он также назвал творчество Каюрова примером верности призванию и любви к актерской профессии и Малому театру.

Лауреат Госпремии СССР Юрий Каюров с 1967 года играет в Малом театре. На его счету также роли в фильмах «Долгие проводы», «Умри на коне», «Ночное происшествие» и других.

Ранее сообщалось, что актриса Ольга Остроумова отметила 75-летний юбилей на сцене Театра им. Моссовета в роли пани Конти в спектакле «Соло для часов с боем» Павла Пархоменко.

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