Михалков попросил об отсрочке от призыва кинематографистам

«В связи с поступающими ко мне вопросами хотел бы сказать, что я давно отвык отвечать на глупость или на злобное желание оскорбить или унизить, и точно так же не буду этого делать в связи с моим письмом, подписанным от имени правления Союза кинематографистов премьеру М. В. Мишустину. <...> Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям», - отметил Михалков.