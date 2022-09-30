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22 минуты назад

Михалков призвал дать отсрочку от мобилизации кинематографистам

Елена Прошина

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков попросил предоставить отсрочку специалистам киноотрасли, которые работают на съемках общественно значимых проектов. С соответствующим предложением он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишет ТАСС.

Михалков попросил об отсрочке от призыва кинематографистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее появились сообщения, что якобы Михалков направил Мишустину письмо с просьбой предоставить кинематографистам отсрочку по призыву на военную службу по частичной мобилизации.

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«В связи с поступающими ко мне вопросами хотел бы сказать, что я давно отвык отвечать на глупость или на злобное желание оскорбить или унизить, и точно так же не буду этого делать в связи с моим письмом, подписанным от имени правления Союза кинематографистов премьеру М. В. Мишустину. <...> Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям», - отметил Михалков.

По его словам, именно на этот период он попросил дать отсрочку тем, без кого новые проекты не могут быть закончены. Он также добавил, что во времена Великой Отечественной войны кинематографисты всех возрастов всячески помогали своей стране.

«Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актеры, режиссеры, сценаристы, которые работали над фильмами, помогающими солдатам воевать, а народу пережить все тяготы войны, концертные бригады, выступавшие как на передовой, так и в госпиталях, - все они вместе со своим народом делали одно дело», - сказал режиссер.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут призваны в рамках мобилизации. Так, в список входят работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи. Также под мобилизацию не подпадают организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Общество,Михаил Мишустин,Никита Михалков,Минобороны России,
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