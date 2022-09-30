Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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По-прежнему для самолетов остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям также рекомендовано продолжать перевозку пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

В Росавиации также отметили, что остальные аэропорты страны работают штатно и призвали уточнять обо всех изменениях на официальных сайтах авиакомпаний и воздушных гаваней.