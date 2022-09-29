Осужденных к принудительным работам смогут отправлять к ИП

Правительство направило в Государственную Думу законопроект № 202706-8, разработанный в целях привлечения к трудовой деятельности осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Отмечается, что в настоящее время осужденные к принудительным работам могут быть трудоустроены только в организациях.
По данным ФСИН России, предприниматели готовы предоставить работу большому количеству людей. Им требуются грузчики, дворники, подсобные рабочие.
Кроме того, необходимы люди со специальным образованием на должности швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков.
Законопроект предлагает дополнить Уголовно-исполнительный кодекс РФ положением о том, что приговоренные к принудительным работам могут трудиться у индивидуальных предпринимателей.