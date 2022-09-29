Осужденных к принудительным работам смогут отправлять к ИП

Правительство направило в Государственную Думу законопроект № 202706-8, разработанный в целях привлечения к трудовой деятельности осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время осужденные к принудительным работам могут быть трудоустроены только в организациях.

По данным ФСИН России, предприниматели готовы предоставить работу большому количеству людей. Им требуются грузчики, дворники, подсобные рабочие.

Кроме того, необходимы люди со специальным образованием на должности швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков.