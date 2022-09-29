В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
27 минут назад

Стивен Сигал посетил подмосковный госпиталь с ранеными бойцами

Елена Прошина

Американский актёр Стивен Сигал посетил Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где встретился с военнослужащими, которые получили ранения в ходе спецоперации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Стивен Сигал посетил раненых участников СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сигал пожелал раненым скорейшего выздоровления. Вместе с первым заместителем директора Росгвардии генерал-полковником Виктором Стригуновым он также поблагодарил работающих в госпитале врачей за спасение раненых военнослужащих. Они также передали росгвардейцам памятные подарки и сфотографировались с врачами и пациентами госпиталя.

9 августа Стивен Сигал посетил Донбасс. В ходе визита он побывал на развалинах разбомбленного изолятора, где держали пленных из Мариуполя.

Общество,Стивен Сигал,Росгвардия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители