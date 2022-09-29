Стивен Сигал посетил раненых участников СВО

Американский актёр Стивен Сигал посетил Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где встретился с военнослужащими, которые получили ранения в ходе спецоперации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Сигал пожелал раненым скорейшего выздоровления. Вместе с первым заместителем директора Росгвардии генерал-полковником Виктором Стригуновым он также поблагодарил работающих в госпитале врачей за спасение раненых военнослужащих. Они также передали росгвардейцам памятные подарки и сфотографировались с врачами и пациентами госпиталя.