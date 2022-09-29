В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
13 минут назад

Муфтият попросил у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев

Lenta.ru

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента России Владимира Путина отсрочку от мобилизации для жителей республики. Обращение опубликовано в Telegram-канале муфтията.

Муфтият попросил у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев
Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.comSerguei Fomine / Globallookpress.com

По ее словам, в течение шести месяцев в республике смогут профессионально подготовить дагестанцев в учебных центрах.

«Я и мой народ хотели бы также предложить вам, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов», — попросила Гамзатова.

Советник муфтия сослалась на опыт главы Чечни Рамзана Кадырова, «который грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в республике, создав им необходимые условия полевой учебной базы». Она также попросила Путина рекомендовать опытных инструкторов, которые помогли бы подготовить за шесть месяцев «настоящих воинов».

Гамзатова отметила, что сегодня в зону проведения специальной военной операции России на Украине едет неподготовленная молодежь, которая не знает технику ведения боя и не знакома ни с каким видом оружия.

«С нашей стороны мы готовы предложить, с учетом непростых времен для своей страны, полностью обеспечивать необходимым: провизией, одеждой, помещениями», — добавил она.

Ранее сообщалось, что дагестанцы перекрывали федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала из-за ошибок, допущенных военкоматами во время мобилизации. Глава республики Сергей Меликов, комментируя акции протеста в столице Дагестана, заявил, что они управлялись в том числе из-за рубежа. В Дагестане выполнят задачи по частичной мобилизации — «в этом сомнений нет», заверил Меликов.

Общество,Айна Гамзатова,Сергей Меликов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители