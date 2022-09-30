Тепляковы назвали убийством традиционную систему обучения детей

Убийством назвали в своем блоге традиционную систему обучения детей родители десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и шестерых ее братьев и сестер Евгений и Наталия Тепляковы.
«Время, потраченное в школе или детском саду, как правило, тратится абсолютно неэффективно. Массовая школа выполняет функцию передержки будущих трудовых ресурсов, хотя должна выполнять функцию обучения и формирования личности», — заявили многодетные родители.
По мнению Тепляковых, раннее освоение школьной программы помогает освободить временные ресурсы.
«В старших классах ребенок проводит за партой по семь-восемь часов в день, и это не считая домашних заданий, факультативов и занятий с репетитором, что зачастую превышает даже рабочий график взрослого человека. Обязательность подобного общеизвестна, эффективность же сомнительна», — написали они.
Тепляковы уверены, что создали эффективную альтернативу традиционной системе обучения.
«Если ребенок должен учиться, то пусть учится по уровню. Наши дети не сидят за партой дольше, чем взрослый человек работает. У них нет семи-девяти уроков в день. Нет и не может быть. Потому что они учатся, а не "сидят по возрасту"», — объяснили они.
Знаменитые москвичи напомнили, что суммарно их наследники успешно сдали ЕГЭ по семи-восьми различным дисциплинам.
«Своим примером мы доказываем, что альтернатива есть. Нужна она вам или "пусть сидит как все"? Мы своих "как всех" точно не посадим, это убийство», — заключили они.
Ранее Тепляковы похвалили преподавателей столичных вузов. Из положительных качеств педагогов они отметили умение сохранить спокойный тон в диалоге и лояльность к возможным ошибкам.