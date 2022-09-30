Тепляковы назвали убийством традиционную систему обучения детей

«Если ребенок должен учиться, то пусть учится по уровню. Наши дети не сидят за партой дольше, чем взрослый человек работает. У них нет семи-девяти уроков в день. Нет и не может быть. Потому что они учатся, а не "сидят по возрасту"», — объяснили они.