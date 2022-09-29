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50 минут назад

Шварценеггер спровоцировал скандал, процитировав в Освенциме Терминатора

Вечерняя Москва

Американский актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер оказался в центре крупного скандала после экскурсии в концлагере Освенцим в ходе его визита в Польшу. Об том сообщил телеканал Рен ТВ.

Шварценеггер спровоцировал скандал, процитировав в Освенциме Терминатора
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Мировая знаменитость в книге отзывов написал фразу:«I’ll be back» («Я еще вернусь»), которая принадлежит его популярному персонажу из фильма «Терминатор».

Поляки обрушились с критикой на актера, посчитав подобное высказывание в данной ситуации неуместным и двусмысленным, передает телеканал.

Освенцим в 1940-1945 годах являлся крупнейшим нацистским лагерем уничтожения. Он стал одним из главных символов Холокоста. За годы существования в концлагере были умерщвлены около 1,1 миллиона человек, преобладающее большинство из которых были евреи.

В конце августа Арнольд Шварценеггер заявил, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был одним из его героев. Он назвал честью то, что ему удалось встретиться с политиком. Актер также добавил, что все современники могут «извлечь уроки из его фантастической жизни».

Общество,Арнольд Шварценеггер,Михаил Горбачев,
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