Шварценеггер спровоцировал скандал, процитировав в Освенциме Терминатора

Американский актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер оказался в центре крупного скандала после экскурсии в концлагере Освенцим в ходе его визита в Польшу. Об том сообщил телеканал Рен ТВ.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Мировая знаменитость в книге отзывов написал фразу:«I’ll be back» («Я еще вернусь»), которая принадлежит его популярному персонажу из фильма «Терминатор».

Поляки обрушились с критикой на актера, посчитав подобное высказывание в данной ситуации неуместным и двусмысленным, передает телеканал.

Освенцим в 1940-1945 годах являлся крупнейшим нацистским лагерем уничтожения. Он стал одним из главных символов Холокоста. За годы существования в концлагере были умерщвлены около 1,1 миллиона человек, преобладающее большинство из которых были евреи.