В Госдуме уточнят статус «многодетной семьи»

«Законопроектом в целях приведения к единообразию определениястатуса многодетных семей в Российской Федерации предлагается установить, что многодетная семья - это семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы). В составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах», - говорится в записке.