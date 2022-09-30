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1 час назад

Уточняющий понятие статуса «многодетная семья» законопроект внесен в Госдуму

Агентство «Москва»иещё 6

Сенатор Елена Шумилова внесла в Госдуму законопроект, уточняющий понятие статуса «многодетная семья». Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В Госдуме уточнят статус «многодетной семьи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке, единого понятия статуса «многодетной семьи» в настоящее время законодательством РФ не установлено.

«Законопроектом в целях приведения к единообразию определениястатуса многодетных семей в Российской Федерации предлагается установить, что многодетная семья - это семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы). В составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах», - говорится в записке.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган должен осуществлять учет семей, имеющих статус многодетной семьи, и вести федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. Положениями документа также закрепляется, что органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды могут использовать сведения, содержащиеся в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, для обеспечения реализации дополнительных социальных прав граждан, входящих в состав многодетной семьи.

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