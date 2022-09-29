"Погрузка через три дня": Игорь Скляр заявил о поездке в Ростов

Народный артист РФ Игорь Скляр отреагировал на новости о том, что российских артистов могут мобилизовать. Он рассказал, что в скором времени сам отправится на фронт.

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В условиях мобилизации, по мнению Скляра, каждый должен отвечать за себя. Через несколько дней актер планирует поехать в Ростов.

«У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!» — сообщил Скляр в беседе с изданием «Народные Новости».