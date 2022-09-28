Глава СПЧ Фадеев: оснований не выпускать россиян из страны нет

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что не видит законных оснований не выпускать «толпы уезжающих» из России, несмотря на то, что они многим не нравятся.

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«Конечно, это многим не нравится, эти толпы людей, которые пытаются выехать в разные приграничные страны, но я пока не вижу никаких правовых, законных ограничений на такой выезд», — сказал он.

Фадеев также допустил, что проверки мужчин на пограничном контроле могут быть связаны с вручением повесток, и подчеркнул, что повестка именная и не может быть передана таким образом. Глава СПЧ усомнился в том, что такие действия соответствуют закону.