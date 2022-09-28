Глава СПЧ Фадеев: оснований не выпускать россиян из страны нет

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что не видит законных оснований не выпускать «толпы уезжающих» из России, несмотря на то, что они многим не нравятся.
«Конечно, это многим не нравится, эти толпы людей, которые пытаются выехать в разные приграничные страны, но я пока не вижу никаких правовых, законных ограничений на такой выезд», — сказал он.
Фадеев также допустил, что проверки мужчин на пограничном контроле могут быть связаны с вручением повесток, и подчеркнул, что повестка именная и не может быть передана таким образом. Глава СПЧ усомнился в том, что такие действия соответствуют закону.
Ранее сообщалось, что поток россиян через КПП всех имеющих сухопутную границу с РФ стран резко вырос после объявления о частичной мобилизации. 27 сентября желающим уехать из России стали раздавать повестки.