Владимир Тодоров: «Бороться с деструктивным контентом в Рунете можно с помощью доверительной работы школьных психологов»

«Одна из ключевых задач журналистики – задавать неудобные вопросы, на которые общество должно искать ответы. Например, откуда вообще возникает запрос на подобный контент. Возможно, сейчас формируются новые деструктивные субкультуры и дети попадают под их влияние от одиночества и полнейшего непонимания со стороны родителей и педагогов. Нужно наладить институт школьных психологов, чтобы у подростков установилось к ним доверие. Вместе с педагогами они должны проводить обучающие семинары, чтобы родители не видели рассылок с темой: «Внимание, удалите с телефонов детей Genshin Impact». Подростки уже производители контента, и если государство и социальные сети начнут их маргиназилировать, они атомизируются и захотят уйти от этого общества в новые, куда более закрытые каналы коммуникации: зашифрованные мессенджеры или приватные чаты».