Владимир Тодоров: «Бороться с деструктивным контентом в Рунете можно с помощью доверительной работы школьных психологов»

Главный редактор «Лента.ру» высказался о способах противостояния экстремистским субкультурам на Форуме по управлению интернетом RIGF 2022
28 сентября Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор крупнейшего федерального издания «Лента.ру», принял участие в двенадцатом Российском форуме по управлению интернетом RIGF 2022.
Владимир Тодоров выступил в секции «Российский и мировой опыт в сфере борьбы с деструктивным контентом. Роль и ответственность цифровых платформ». В рамках дискуссии обсуждалось, что такое деструктивный контент – обязательно запрещённый законом или просто «нежелательный»? Если с нелегитимными материалами площадки и соцсети справляются, то как быть с «вредной» информацией, которая просто находит свою аудиторию в сети? На сегодняшний день в Рунете 130 миллионов пользователей, по словам представителя VK Константина Голуба, и уже давно ясно: всё, что происходит в виртуальном пространстве, – это отражение реального мира.
По мнению Владимира Тодорова, журналисты чаще остальных сталкиваются с так называемым деструктивным контентом. Главный редактор «Ленты.ру» вместе с редакцией онлайн-издания проводил расследования про паблики о подростковых самоубийствах в социальных сетях, что позволило арестовать их организатора, а также инициировал два крупнейших расследования про даркнет-рынок наркоторговли.
Владимир Тодоров:
«Одна из ключевых задач журналистики – задавать неудобные вопросы, на которые общество должно искать ответы. Например, откуда вообще возникает запрос на подобный контент. Возможно, сейчас формируются новые деструктивные субкультуры и дети попадают под их влияние от одиночества и полнейшего непонимания со стороны родителей и педагогов. Нужно наладить институт школьных психологов, чтобы у подростков установилось к ним доверие. Вместе с педагогами они должны проводить обучающие семинары, чтобы родители не видели рассылок с темой: «Внимание, удалите с телефонов детей Genshin Impact». Подростки уже производители контента, и если государство и социальные сети начнут их маргиназилировать, они атомизируются и захотят уйти от этого общества в новые, куда более закрытые каналы коммуникации: зашифрованные мессенджеры или приватные чаты».
Спикеры и участники RIGF 2022 два дня – 28 и 29 сентября – обсуждают развитие интернета и становление экосистемы его управления, проблемы кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, противодействие распространению деструктивного контента, введение глобального цифрового налога для транснациональных корпораций, новые технологии в образовании, децентрализованные приложения и Web 3.0, использование искусственного интеллекта, развитие глобальной ИТ-кооперации и другие актуальные вопросы. Подробная программа и трансляция доступны на сайте.