В Узбекистане назвали причины скандала с номером Полунина

«Общение с Полуниным и его группой со стороны сотрудников фонда происходило в исключительно уважительной и корректной манере, за что Полунин лично выразил свою благодарность сотрудникам фонда. На этом фоне заявление Полунина … вызывает недоумение и не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе фонда, который выступил организатором гастролей.