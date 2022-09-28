В Узбекистане назвали причины скандала с номером Полунина

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана назвал причины скандала, который произошёл во время выступления артиста балета Сергея Полунина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Скандал произошёл, когда Полунин выступал со своей постановкой «Сатори» в Ташкенте.
«Общение с Полуниным и его группой со стороны сотрудников фонда происходило в исключительно уважительной и корректной манере, за что Полунин лично выразил свою благодарность сотрудникам фонда. На этом фоне заявление Полунина … вызывает недоумение и не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе фонда, который выступил организатором гастролей.
Кроме того, в фонде также отметили, что выступление Полунина прошло не по утвержденной программе, «став нарушением самим Полуниным взаимных договоренностей». По имеющимся данным, артист выступил с композицией «Встанем» вместо заявленной Take Me To Church ирландского певца Hozier.
«В договоре на организацию постановки балета "Сатори" в Ташкенте не предусмотрена выплата фондом суточных Полунину и его группе. Данный вопрос регулируется между Полуниным и его агентом. Таким образом, вышеуказанные заявления… являются ложными и клеветническими», – добавили в пресс-службе.
Ранее танцор Сергей Полунин заявил, что в Узбекистане его коллектив столкнулся с травлей из-за патриотической песни «Встанем».