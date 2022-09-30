ФАС начала проверку роста цен на снаряжение и спецодежду

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет обоснованность роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Соответствующие запросы ФАС направила в крупнейшие торговые сети после поступивших обращений депутатов Госдумы и жалоб граждан на необоснованное подорожание таких товаров.

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«В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции», — сообщили в пресс-службе ФАС журналистам.

Антимонопольная служба отправила запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI», потребовав предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен за август и сентябрь с пояснениями для оценки обоснованности увеличения стоимости товаров.

«При обнаружении в ходе анализа признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования», — отметили в ФАС.