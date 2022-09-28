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35 минут назад

Режиссер Звягинцев объяснил свое решение покинуть оскаровский комитет

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Андрей Звягинцев заявил, что выходит из жюри кинопремий «Золотой орел» и «Ника» и покидает Союз кинематографистов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление кинематографиста.

Звягинцев объяснил свое решение покинуть оскаровский комитет
Фото: Stephane Mahe/ReutersStephane Mahe/Reuters

По его словам, он покинул Российскую оскаровскую комиссию после решения этой организации не выдвигать фильм от России на международную премию «Оскар».

«Мое решение выйти из оскаровской комиссии продиктовано примерно теми же резонами, о каких написал в своем письме председатель этой комиссии Павел Чухрай. Когда ты из прессы узнаешь о решении возглавляемой тобой организации о ее уже объявленном решении не выдвигать в этом году фильм от России, какими бы политическими, этическими или эстетическими соображениями ни были движимы те, кто единолично приняли такое решение, — это вопиющий волюнтаризм нескольких членов комиссии, возомнивших, что достаточно их всевидящего и своевольного видения ситуации», — заявил Звягинцев.

Решение Звягинцев считает «странным», «неосмотрительным» и «безобразным», «принятым с оглядкой на действия и курс российского руководства».

«В будущем не только «прекрасной России будущего», но и всего мира просто необходимо пересмотреть такое положение дел. Модель — один решает за всех — не рабочая, а главное — пагубная», — отрезал Звягинцев, добавив, что не желает «хоть как-то сочетаться с такими безумными решениями и быть причастным к делам и настроениям таких людей».

При этом, подчеркнул Звягинцев, он остается русским режиссером и российским гражданином, только без академических и других членских привилегий принимать судьбоносные для кого бы то ни было решения.

Андрей Звягинцев оказался прикован к инвалидному креслу после 40 дней комы

Победителей 95-й премии «Оскар» назовут 12 марта 2023 года.

О решении Звягинцева покинуть комиссию стало известно 27 сентября.

Общество,Павел Чухрай,Андрей Звягинцев,
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