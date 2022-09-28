В России запретят продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, направленный на запрет торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках.

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Поправки вносятся в закон об ответственном обращении с животными. Так, в законе закрепляется необходимость установления требований к местам, используемым для торговли животными. При этом содержание животных в таких местах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ.

Как ранее объяснял автор документа, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, введение требований к местам торговли животными фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что нередко в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся в недопустимых условиях. По его словам, такие ситуации необходимо исключить.