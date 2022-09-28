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1 час назад

ГД приняла закон о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

ТАСС

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, направленный на запрет торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках.

В России запретят продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поправки вносятся в закон об ответственном обращении с животными. Так, в законе закрепляется необходимость установления требований к местам, используемым для торговли животными. При этом содержание животных в таких местах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ.

Как ранее объяснял автор документа, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, введение требований к местам торговли животными фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что нередко в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся в недопустимых условиях. По его словам, такие ситуации необходимо исключить.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.

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