Проблема на долгий срок: эколог о последствиях аварии на «Северном потоке»

Тут надо понимать, что любая утечка — это загрязнение. Но степень последствий можно будет оценить только после остановки утечки и оценки ее объемов. Еще надо смотреть, остаются ли загрязняющие элементы в воде, или выходят на поверхности и испаряются. В случае испарения в атмосфере, это становится проблемой не для водных обитателей, а земных. Если говорить о воде, то первыми будут страдать простые организмы, такие как планктон. А дальше по пищевой цепочке начнут страдать все остальные. В конечном же итоге данное происшествие по своим загрязняющим параметрам может стать проблемой на достаточно долгий срок, — заявил Каюмов.