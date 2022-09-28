Режим повышенной готовности из-за ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе ввели с 28 сентября в нескольких районах Северной Осетии, а также в городском округе Владикавказ. Соответствующий указ подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Ввести режим повышенной готовности с 28 сентября 2022 года и до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ Владикавказ Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в тексте указа, опубликованном в среду на сайте главы и правительства региона.
Власти Северной Осетии приняли решение об ограничении въезда легкового автотранспорта на территорию республики, за исключением машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.
"Ограничить въезд легкового автомобильного транспорта на территорию Республики Северная Осетия - Алания, за исключением автомобильного транспорта, зарегистрированного в Республике Северная Осетия - Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия, и автомобильного транспорта, зарегистрированного за гражданами с местом жительства (пребывания) в Республике Северная Осетия - Алания или находящегося под управлением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в тексте документа.