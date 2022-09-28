"Ограничить въезд легкового автомобильного транспорта на территорию Республики Северная Осетия - Алания, за исключением автомобильного транспорта, зарегистрированного в Республике Северная Осетия - Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия, и автомобильного транспорта, зарегистрированного за гражданами с местом жительства (пребывания) в Республике Северная Осетия - Алания или находящегося под управлением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в тексте документа.