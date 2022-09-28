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34 минуты назад

«И Бог создал женщину»: как менялась Брижит Бардо

Александр Котлеткин

28 сентября исполнилось 88 лет одной из главных кинодив ХХ века Брижит Бардо.

1/13 Брижит Бардо в 1954 году
Фото: legion-media.ru
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2/13 Брижит Бардо во время съемок фильма "Доктор на море", 1956
Фото: legion-media.ru
3/13 Брижит Бардо в молодости, 1955 год
Фото: legion-media.ru
4/13 Брижит Бардо во время съемок фильма "Танцуй со мной", 1959 год
Фото: legion-media.ru
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5/13 Брижит Бардо в 1959 году
Фото: legion-media.ru
6/13 Брижит Бардо во время съемок кинофильма "Презрение", 1963 год
Фото: legion-media.ru
7/13 Брижит Бардо в 1969 году
Фото: legion-media.ru
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8/13 Брижит Бардо в своем самом популярном образе "Жгучей блондинки", дата съемки не указана
Фото: legion-media.ru
9/13 Брижит Бардо в фильме "Медведь и кукла", 1970 год
Фото: legion-media.ru
10/13 Популярность не оставляла актрису даже спустя 20 лет после завершения карьеры. Брижит Бардо общается с прессой, 1995 год
Фото: legion-media.ru
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11/13 Брижит Бардо на похоронах Джил Фиппс, борца за права животных, в соборе Ковентри, 1995 год
Фото: legion-media.ru
12/13 Брижит Бардо в 2002 году
Фото: legion-media.ru
13/13 Брижит Бардо в 2014 году
Фото: legion-media.ru

Брижит Бардо - французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В детстве Брижит не считали красивой: она страдала от аллергической сыпи и амблиопии, носила специальные очки от близорукости и скобки на зубах. Родители Бардо отдали девочку в балетную школу, где будущая актриса научилась грациозно двигаться, развила складную фигуру и создала свою знаменитую в будущем походку.

В 1948 году благодаря своей матери она попала на обложку журнала Elle, редактор которого назвала Бриджит «Моделью женщины будущего». С 1952 года началась ее актерская карьера. В 1956 году снялась в фильме «И Бог создал женщину», который сделал ее популярной.

Всего за двадцатилетнюю карьеру в кино Бардо исполнила 48 ролей и записала 80 песен. Ее экранному образу свойственна сексуальность в сочетании с непосредственностью и простодушием. Брижит закончила карьеру в 1973 году. Свою дальнейшую карьеру кинодива посвятила борьбе за права животных.

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