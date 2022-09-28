«И Бог создал женщину»: как менялась Брижит Бардо

28 сентября исполнилось 88 лет одной из главных кинодив ХХ века Брижит Бардо.

1/13 Брижит Бардо в 1954 году Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Брижит Бардо во время съемок фильма "Доктор на море", 1956 Фото: legion-media.ru 3/13 Брижит Бардо в молодости, 1955 год Фото: legion-media.ru 4/13 Брижит Бардо во время съемок фильма "Танцуй со мной", 1959 год Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Брижит Бардо в 1959 году Фото: legion-media.ru 6/13 Брижит Бардо во время съемок кинофильма "Презрение", 1963 год Фото: legion-media.ru 7/13 Брижит Бардо в 1969 году Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 Брижит Бардо в своем самом популярном образе "Жгучей блондинки", дата съемки не указана Фото: legion-media.ru 9/13 Брижит Бардо в фильме "Медведь и кукла", 1970 год Фото: legion-media.ru 10/13 Популярность не оставляла актрису даже спустя 20 лет после завершения карьеры. Брижит Бардо общается с прессой, 1995 год Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Брижит Бардо на похоронах Джил Фиппс, борца за права животных, в соборе Ковентри, 1995 год Фото: legion-media.ru 12/13 Брижит Бардо в 2002 году Фото: legion-media.ru 13/13 Брижит Бардо в 2014 году Фото: legion-media.ru

Брижит Бардо - французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В детстве Брижит не считали красивой: она страдала от аллергической сыпи и амблиопии, носила специальные очки от близорукости и скобки на зубах. Родители Бардо отдали девочку в балетную школу, где будущая актриса научилась грациозно двигаться, развила складную фигуру и создала свою знаменитую в будущем походку.

В 1948 году благодаря своей матери она попала на обложку журнала Elle, редактор которого назвала Бриджит «Моделью женщины будущего». С 1952 года началась ее актерская карьера. В 1956 году снялась в фильме «И Бог создал женщину», который сделал ее популярной.